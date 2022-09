Jura Sud - OL (3-0) : la réserve lyonnaise rechute

Contre une équipe de Jura Sud qui a su bonifier les erreurs commises par l'OL, la réserve s'est inclinée à l'extérieur 3 à 0 samedi. Les jeunes Lyonnais ont terminé à 9.

Forte de la confiance engrangée après ses deux succès de rang, la réserve de l'OL a plutôt attaqué son match contre Jura Sud samedi par le bon bout. Mais malgré les quelques séquences intéressantes, le groupe de Gueïda Fofana a eu du mal à s'approcher des buts adverses. En face, les Jurassiens répondaient avec beaucoup de longs ballons, souvent imprécis. Néanmoins, ce sont eux qui, sur leur première occasion, vont ouvrir la marque par Housseine Zakouani, qui a devancé la sortie de Mathieu Patouillet (1-0, 21e). Loin d'être abattus, les Rhodaniens ont tenté de revenir au score, sans succès car ils ne furent pas assez justes dans la zone de vérité.

Après la pause, les espoirs de retour de l'Olympique lyonnais ont pris un coup lorsque Phillipe Boueye a reçu un deuxième carton jaune pour une main (54e). A 10, la mission devenait plus compliquée, mais les coéquipiers de Mamadou Sarr auraient pu revenir, notamment si Gaël Nsombi avait converti son face à face à la 76e. Presque dans la foulée, Patouillet, décidément un acteur majeur de la partie, concédait puis arrêtait un penalty (82e), avant d'éviter le 2-0 quelques instants plus tard (84e). Le jeune portier était en revanche battu une deuxième fois par Zakouani, qui scellait le sort de la rencontre (2-0, 86e). La fin était cruelle pour les Gones puisque Marley Félix écopait à son tour d'un carton rouge (88e), devenant le deuxième joueur de l'OL suspendu pour le prochain match, et Inchaud parachevait l'œuvre jurassienne dans le temps additionnel (3-0, 90e+4).

Un score lourd mais un résultat pas illogique

Même s'ils n'ont pas démérité face à un adversaire qui a su saisir les cadeaux de la défense lyonnaise, les partenaires de Sekou Lega ont affiché des limites des deux côtés du terrain. Ils tenteront de relever la tête le samedi 1er octobre lors de la réception de la réserve d'Auxerre, qui a battu Saint-Priest 3 à 1 samedi. Après 5 journées, l'OL compte deux victoires et trois défaites.