(Photo by FRANCK FIFE / AFP)

La LFP renouvelle son engagement avec la Ligue internationale contre le racisme et l’antisémitisme (Licra) pour les deux prochaines saisons.

Rappelez-vous au mois de mars dernier dans le cadre de la 29e journée de Ligue 1, la Ligue de Football Professionnel (LFP) avait collaboré avec la Licra (Ligue internationale contre le racisme et l’antisémitisme) pour promouvoir la plateforme de signalement contre le racisme et l’antisémitisme dans les stades. Un clip abondamment diffusé avait notamment été réalisé pour l'occasion. Ce jeudi, la LFP vient d’annoncer le renouvellement de son partenariat avec la Licra pour les deux prochaines saisons. "Partenaires depuis de nombreuses saisons, la LFP et la Licra vont poursuivre leur travail en commun pour lutter contre toutes les formes de discrimination dans les stades", peut-on lire dans le communiqué publié par la LFP.

La condamnation d'un individu cette saison

La LFP rappelle d’ailleurs qu’une fiche de signalement contre les discriminations dans les stades est disponible sur le site de la Licra. "Ce dispositif vise à permettre à toute personne présente dans un stade, témoin ou victime, de signaler un acte haineux ou discriminant (raciste, antisémite, homophobe, sexiste, ou toute autre forme de haine), ajoute l’instance qui gère le football professionnel en France. Tout signalement peut ensuite déclencher une procédure définie en étroite collaboration entre la LFP et la Licra." Un outil mis en place qui aurait conduit à la condamnation d’un individu cette saison. "Des ateliers de sensibilisation en direction des joueurs en centre de formation" devraient également être menés tout au long de la saison 2022-2023.