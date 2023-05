Lacazette, parmi les meilleurs buteurs français depuis 30 ans

Au fil des 30 dernières années, seulement 5 joueurs français font mieux que Lacazette face au but dans les 5 grands championnats. L'ancien Lyonnais Karim Benzema est, quant à lui, le joueur qui a le plus marqué sur la période.

Ce n'est pas donné à tout le monde de partager un classement avec Jean-Pierre Papin, Thierry Henry ou encore Karim Benzema. Mais pour Alexandre Lacazette, ce dernier peut se permettre de s'en vanter. En effet, au cours des 30 dernières années, le Gone de Mermoz est le 6e meilleur buteur français dans les 5 grands championnats européens (Premier League, Liga, Bundesliga, Serie A, Ligue 1). Avec Lyon dans un premier temps, puis Arsenal dans un second, et à nouveau l'OL, l'international français a inscrit 174 buts en cumulant la Ligue 1 (120) ainsi que la Premier League (54). Dans ce classement, il se retrouve entre Antoine Griezmann (172) et Jean-Pierre Papin (177). À vrai dire, il y a pire que se situer entre le champion du monde 2018 et le Ballon d'Or 1991, sachant que ce classement risque d'évoluer rapidement.

Benzema (ex-OL) premier de ce classement

Les choses ne s'arrêtent pas seulement à Lacazette du côté de l'Olympique lyonnais. Le pur produit de la formation rhodanienne, Karim Benzema, est le joueur français qui marque le plus dans les 5 grandes ligues depuis 30 ans. Il devance Thierry Henry et ses 233 buts avec Monaco, la Juventus, Arsenal et le FC Barcelone. Le Ballon d'Or 2022 a inscrit 43 buts en Ligue 1 avec l'OL et une belle brochette de 236 buts sous le maillot madrilène en Liga (total de 279).