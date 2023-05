Alexandre Lacazette et Tiago Djalo lors du match OL – Lille (Photo by JEAN-PHILIPPE KSIAZEK / AFP)

Pour la première fois au XXIe siècle, trois buteurs ont déjà marqué 20 fois ou plus après 32 journées. Alexandre Lacazette participe à ce cru historique.

Entre le sacre qui n'est pas encore assuré pour le PSG, la lutte pour la 2e place, celle pour l'Europe et le maintien, la Ligue 1 promet encore du suspense à tous les étages ou presque avant les cinq dernières journées. Mais une autre course se joue en parallèle du classement collectif, celle pour le titre de meilleur buteur. Trois garçons sortent du lot, Kylian Mbappé (PSG, 23), Jonathan David (Lille, 21) et Alexandre Lacazette (OL, 20).

Les trois attaquants ont atteint ou dépassé la barre des 20 réalisations. Au XXIe siècle, c'est tout simplement la première fois que cela arrive aussi tôt dans l'exercice (33 journées).

Openda et Balogun juste derrière

D'ailleurs, c'est seulement la quatrième fois dans ce siècle que le podium des réalisateurs et composé de joueurs à 20 buts ou plus. La densité est particulièrement impressionnante cette année puisque le Lensois Loïs Openda et ses 18 réalisations ne sont pas très loin derrière, tout comme Folarin Balogun (Reims, 18 également).

A la poursuite de Mbappé, la chasse au trophée de meilleur buteur s'annonce âpre et intense jusqu'au bout.