OL : Henrique décisif pour la première fois de la saison

Henrique et Caci (Photo by Frederick FLORIN / AFP)

Vendredi à Strasbourg, Henrique a servi Maxence Caqueret pour le deuxième but lyonnais. C'est la première fois que le Brésilien est décisif cette saison.

Sur une action rondement menée, l'OL a pris le dessus sur Strasbourg vendredi (1-2). Au début et à la finition, Maxence Caqueret, qui n'a jamais autant été impliqué dans des buts que ces dernières semaines. Mais si le milieu de terrain a pu inscrire sa deuxième réalisation de la saison, c'est notamment grâce au superbe service d'Henrique à l'entrée de la surface.

Avec seulement neuf matchs disputés sur l'exercice en cours, le latéral gauche a peu d'occasion de se montrer et d'être décisif. Il l'a d'ailleurs été pour la première fois en 2022-2023 lors de cette 33e journée.

Sa 2e passe décisive avec l'OL

Pour retrouver la trace d'une implication directe du Brésilien sur un but de l'Olympique lyonnais, il faut remonter au 21 mai 2022. Il avait délivré un bon centre pour Houssem Aouar contre Clermont lors du succès 2 à 1 des Rhodaniens.

A titre d'exemple, avec un temps de jeu bien plus important (33 rencontres), Nicolas Tagliafico compte cinq passes décisives et un but toutes compétitions confondues cette saison.