OL : Henrique et l'arrivée positive de Dejan Lovren

En l'absence de Nicolas Tagliafico, Henrique a disputé deux des trois derniers matchs de l'OL. Remplaçant la plupart du temps, le Brésilien est revenu sur le rôle au quotidien de Dejan Lovren.

Il n'est pas celui dont on parle le plus, mais Henrique reste néanmoins un élément qui s'avère précieux dans un effectif. Conscient de son statut en comparaison à Nicolas Tagliafico, le défenseur a toutefois eu l'occasion de s'exprimer ces dernières semaines face à Toulouse (1-2) et Strasbourg (1-2) en étant titulaire.

Lovren est "un exemple"

Ces matchs, tout comme la venue de Dejan Lovren, ont apporté au niveau footballistique à l'ancien joueur de Vasco de Gama. "Avec son vécu, il nous amène beaucoup de bonnes choses, sur le terrain et en dehors. C’est un exemple pour nous. Il a joué dans de grands clubs et a eu une grande carrière, ici à Lyon déjà. Il parle beaucoup. Cela fait du bien, a reconnu le Brésilien au micro d'OL Play. De temps en temps, il faut écouter quelqu’un qui a de l’expérience comme lui. C’est toujours fort et positif. Cela m’a fait du bien depuis son arrivée."

Remplaçant attitré, le latéral gauche sait rester dans un rôle collectif. "On doit penser comme une équipe. J’ai l'Olympique lyonnais dans mon cœur. Je travaille toujours pour être prêt, surtout quand tu ne joues pas beaucoup, a expliqué Henrique. Tu peux être en manque de rythme. Je dois être attentif et prêt à aider mes coéquipiers."