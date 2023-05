OL Académie : double victoire des U15 et U14 contre Andrézieux

Logo de l’OL (Photo by FRANCK FIFE / AFP)

A la bataille pour la première place avec Saint-Priest, les U15 et U14 de l'OL ont gagné le week-end dernier face à Andrézieux.

Tout comme les U16, les U15 et U14 de l'OL livrent une lutte à distance avec Saint-Priest afin de terminer à la première place de leur championnat respectif. A l'approche de la fin de la saison, les matchs deviennent de plus en plus cruciaux, même si à cette âge-là, cela reste à relativiser. Dimanche, les Gones se rendaient à Andrézieux pour la 18e journée.

Commençons par les U15, leaders de leur poule, et qui en gagnant 1 à 0 ont consolidé leur avance sur l'ASSP. Ils ont désormais un matelas de huit longueurs sur leur plus proche poursuivant à quatre journées du terme.

OL - Saint-Priest le 7 mai

Les U14 ont eux aussi dominé l'ABFC sur le score de 3 buts à 1. Ils se classent toujours au deuxième rang, derrière les San-Priots, qui possède une avance de six points, mais avec une rencontre de plus à jouer pour l'Olympique lyonnais.

Dimanche prochain (le 7 mai à 15 heures), Saint-Priest sera d'ailleurs en visite à Meyzieu pour deux chocs qui pourraient déterminer les champions en Régional 1 U15 et U14.