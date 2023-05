OL : un Maxence Caqueret "irrégulier"

Maxence Caqueret célèbre son but lors de Brest – OL (Photo by DAMIEN MEYER / AFP)

Buteur vendredi contre Strasbourg, Maxence Caqueret a montré ce dont il était capable. Sur une saison en forme de montagnes russes, le milieu de terrain doit désormais multiplier ce type de performance.

La réaction d'Olympique-et-Lyonnais a désigné Bradley Barcola comme homme du match entre Strasbourg et l'OL vendredi (1-2). Mais un autre garçon aurait pu prétendre à ce titre, à savoir Maxence Caqueret. L'international Espoirs est buteur et impliqué sur l'égalisation de Castello Lukeba, mais surtout, "il s'est projeté vers l'avant, cassé des lignes, bien défendu et s'est retrouvé dans la surface adverse, a souligné Nicolas Puydebois dans TKYDG. C'est la globalité de sa prestation que je veux retenir."

Une rencontre qui pourrait faire du bien au milieu de terrain, habitué des hauts et bas sur cet exercice 2022-2023. "Il est irrégulier et c'est dommage parce qu'on voit avec ce match qu'il est vraiment complet. Il a de l'activité, de l'abnégation, un gros volume de jeu et il presse beaucoup pour récupérer les ballons, a observé l'ancien gardien rhodanien. En phase offensive, il sait être à la finition, d'ailleurs, il initie lui-même l'action, et ça, tu peux le faire uniquement si fait des courses vers l'avant. Lorsqu'il évolue à ce niveau, il est excellent, mais il doit pouvoir reproduire ça face aux ténors du championnat."

"L'OL a besoin qu'il soit linéaire dans ses performances"

Dans la semaine, il avait été mis face à ses responsabilités par Laurent Blanc, qui attendait plus de son joueur de 23 ans, notamment offensivement. Pour notre consultant, Caqueret est capable d'atteindre les 10 réalisations sur un exercice. "Je pense qu'il peut y arriver sur une saison complète. Ce n'est pas forcément les statistiques qui lui manquent, mais c'est d'être régulier. L'OL a avant tout besoin qu'il soit linéaire dans ses performances, a-t-il estimé. C'est ce que j'aimerais qu'il fasse, le but n'est que la cerise sur le gâteau."