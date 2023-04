Véritablement indispensable lors de la deuxième partie de saison lyonnaise, Dejan Lovren est le Lyonnais qui a remporté le plus de duels cette année en Ligue 1.

De retour à l'OL cet hiver, Dejan Lovren s'est imposé grâce à toute son expérience comme un cadre de l'équipe lyonnaise. Malgré une saison compliquée sur le plan collectif, il est indéniable que Lyon va mieux en défense depuis son retour. Le Croate de 33 ans, a déjà disputé 13 matchs de Ligue 1 cette année et ses statistiques vont dans son sens. Hormis sa propreté technique avec ses 89,1% de passes réussies par match, l'ancien de Liverpool remporte 68% de ses duels en championnat. Le plus haut total pour un joueur de l'OL en 2022-2023.

L'OL décidément septième

Derrière le roc croate, Henrique (63%) et Corentin Tolisso (53%) sont les deux autres Lyonnais à remporter le plus de duels, ou à en perdre le moins... Cette année, l'Olympique lyonnais possède un lien particulier avec la 7e place. En effet, en plus de leur classement durant la saison, les Gones sont la 7e équipe dans les duels gagnés par match. Lyon a une moyenne de 53,3 remportés par rencontre. À titre de comparaison, Strasbourg (premier) en gagne 56,3 (en moyenne) par confrontation.