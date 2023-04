OL : suivez en direct l’entraînement des Fenottes

Ce vendredi, les joueuses de l’OL font face à leurs supporters. Pendant que les joueurs de Laurent Blanc prépareront le choc contre l’OM quelques mètres plus loin, les Fenottes s’entraineront en public à partir de 11h.

Trois semaines avec un effectif au complet mais sans le moindre match, il y a longtemps que ce n'était pas arrivé à l'OL... Eliminées de la Ligue des champions, les Fenottes doivent désormais prendre leur mal en patience. Après avoir pris le meilleur sur le Paris FC (2-0) dimanche au Parc OL, les joueuses de l'OL sont désormais dans l'attente avant le déplacement à Dijon le 6 mai prochain. Trois semaines pour retaper certains physiques mais aussi récupérer au mieux avant le sprint final du mois de mai entre course au titre et finale de Coupe de France contre le PSG.

En ces derniers instants de vacances scolaires entre Rhône et Saône, Sonia Bompastor et ses joueuses ont décidé d'ouvrir la séance du jour au public. Quand à quelques encablures de là, Laurent Blanc préparera le rendez-vous contre l'OM, l'ambiance sera plus détendue chez les Fenottes au centre d'entraînement de Décines. Suivez en direct sur Olympique-et-Lyonnais, via le YouTube du club, à partir de 11h la séance ouverte au public des Lyonnaises.