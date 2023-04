OL : quel est plus bel arrêt de Lopes ?

Titulaire indiscutable depuis 2014 dans les buts lyonnais, Anthony Lopes a révélé, jeudi, quel était son plus beau sauvetage depuis ses débuts en professionnel.

Un match à part. Interrogé par la chaîne du club sur son plus bel arrêt, Anthony Lopes n'a pas mis beaucoup de temps pour répondre à cette question. "Pour moi, mon plus bel arrêt, c'est mon triple arrêt à Geoffroy Guichard (victoire contre Saint-Étienne (1-2), un soir de janvier 2019). C'est celui que je préfère. En plus on gagne ce match. Ce sont différentes techniques. Le contexte fait que cet arrêt est encore plus beau", a expliqué le portier de l'OL.

Le derby manque à Lopes

En effet, personne entre Rhône et Saône n'a oublié sa double intervention sur Khazri avant de repousser la dernière frappe de Hamouma (61e minute). Pur produit de la maison OL, Anthony Lopes espère pouvoir disputer, d'ici à la fin de sa carrière, un autre derby. "On connaît mon amour pour l'OL et c'est de bonne guerre. Oui, ça me manque de jouer contre Saint-Etienne."