Dimanche, Alexandre Lacazette va disputer son 13e "Olympico". Lui comme les supporters de l'OL espèrent qu'il marquera son 6e but contre les hommes d'Igor Tudor.

Pour l'affiche de ce dimanche (20 h 45) un homme plus que les autres va tenter de faire trembler les filets marseillais. Cet homme, c'est Alexandre Lacazette. L'enfant de Lyon a rejoint l'Olympique lyonnais alors qu'il était âgé de seulement 12 ans. Depuis, il ne cesse de rentrer un peu plus chaque week-end dans l'histoire de l'OL. Malgré cela, le joueur a encore beaucoup à accomplir avec son club formateur. Vainqueur de la Coupe de France 2012 puis du Trophée des Champions la même année, l'attaquant de 31 ans n'a toujours pas rajouté de nouveau titre à l'armoire lyonnaise, même s'il a connu un interlude anglais à Arsenal. Le samedi 14 avril 2012, en finale de Coupe de la Ligue, alors qu'il dispute son premier "Olympico", Le Gone et ses coéquipiers s'étaient inclinés sur la plus petite des marges (0-1).

Une finale et 12 matchs plus tard

Avec cette finale perdue qui aurait permis de faire le doublé (Coupe de France, Coupe de la Ligue), Lacazette découvre la rivalité sur le terrain d'un OL-OM. Au cours de sa carrière, l'avant-centre ayant grandi à Mermoz, a affronté 12 fois les Phocéens, de quoi leur inscrire 4 buts et délivrer 3 passes décisives. Même si ces statistiques ne sont pas les plus exorbitantes, il est à noter qu'à ses débuts, le jeune buteur commençait les matchs aux côtés de Bafetimbi Gomis et souvent sur une aile. Son bilan contre ses adversaires du week-end est de 4 victoires, 3 défaites et 5 matchs nuls. Des résultats contrastés et un dernier duel le 22 janvier 2017 où le joueur avait inscrit un doublé pour donner la victoire à l'Olympique lyonnais (2-1). Maintenant, à lui d'être décisif pour mettre à jour son compteur de buts ou de passes décisives.