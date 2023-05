OL : Tagliafico est le Lyonnais qui subit le plus de fautes en Ligue 1

En Ligue 1 cette saison, le joueur qui permet à l'OL d'obtenir le plus de coups francs est Nicolas Tagliafico.

Décidément, Nicolas Tagliafico aime apparaître parmi les premiers au sein des classements à l'OL cette saison. En plus d'être le second Rhodanien qui effectue le plus d'interceptions, il est aussi celui qui récolte le plus fautes pour son équipe en Ligue 1. Depuis la première journée de championnat, en 29 rencontres et 2588 minutes, les arbitres ont sifflé à 52 reprises en faveur de l'Argentin.

Lacazette toujours les parages

Étant le Lyonnais qui "effectue" le plus de fautes, Alexandre Lacazette est aussi celui qui en subit le plus derrière le défenseur gauche. Cette année, le capitaine et meilleur buteur a récolté 43 coups francs, il devance Corentin Tolisso et ses 34 fautes subies. Alors un constat peut être fait à l'OL sur cet exercice 2022-2023 en championnat, ce sont les footballeurs les plus expérimentés qui arrivent à récolter le plus de décisions en leur sens. Alexandre Lacazette et Nicolas Tagliafico font partie des joueurs qui mettent le plus d'engagement dans leur style de jeu et cela ressort à travers quelques statistiques.