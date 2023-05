OL - Montpellier : la menace Elye Wahi

(Photo by Pascal GUYOT / AFP)

Meilleur buteur de Montpellier, Elye Wahi représente le principal atout offensif de son équipe. Dimanche, il sera le danger numéro 1 à surveiller pour les Lyonnais.

Après une période d'euphorie, Elye Wahi reste sur trois matchs sans marquer. L'avant-centre de Montpellier, inarrêtable en mars, est tout de même l'atout offensif numéro 1 du MHSC, notamment en se muant en passeur lorsqu'il n'est pas buteur. Contre Lille (2-1) et Monaco (0-4), il a offert un but à Issiaga Sylla puis à Faitout Maouassa.

Déjà la meilleure saison de sa carrière

Meilleur réalisateur du club, le joueur de 20 a déjà trouvé 13 fois le chemin des filets en championnat, en plus de ses 5 passes décisives. Il a ainsi déjà dépassé son meilleur bilan en carrière au niveau statistique. La défense lyonnaise est donc prévenue pour dimanche, d'autant plus que l'international Espoirs français avait frappé à l'aller (1-2) en inscrivant un but sublime sur un geste acrobatique.

Wahi devra être particulièrement surveillé, mais ses coéquipiers ont aussi de quoi inquiéter l'OL. En particulier Arnaud Nordin, double buteur face à l'équipe de la Principauté. L'absence du maître à jouer de cette formation, Téji Savanier, est néanmoins un point positif pour Laurent Blanc et son groupe.