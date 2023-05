OL - Montpellier : Wahbi Khazri incertain pour dimanche

Wahbi Khazri et Jordan Ferri (Montpellier) face à Caio Henrique (Monaco) (Photo by Valery HACHE / AFP)

Déjà privé de Savanier et Kouyaté, suspendus, Montpellier pourrait aussi devoir se passer de Khazri pour le déplacement sur le terrain de l'OL dimanche.

Comme l'OL, Montpellier aura deux joueurs suspendus pour le match de dimanche (17h05). Le maître à jouer Téji Savanier et le défenseur central Kiki Kouyaté rateront cette affiche de la 34e journée, tout comme Castello Lukeba et Corentin Tolisso dans l'autre camp. Mais le MHSC pourrait aussi avoir d'autres défections. Mercredi, Michel Der Zakarian a dirigé l'entraînement devant du public, mais sans Wahbi Khazri et Savanier.

L'ancien Stéphanois a été victime d'une petite lésion à la cuisse droite à Monaco (0-4). Ménagé, Midi Libre annonce tout de même qu'un doute entoure la participation du Tunisien au match contre l'Olympique lyonnais.

Possible retour de Maxime Estève

Trois autres joueurs se sont entraînés à part, dont Christopher Jullien, qui n'a a priori aucune contre-indication pour la rencontre de dimanche. Maxime Estève, absent depuis deux mois, a lui fait des exercices de course en compagnie de Théo Sainte-Luce, blessé de longue date. Le média régional précise que le premier nommé pourrait figurer dans le groupe héraultais. On notera aussi qu'Issiaga Sylla n'a pas participé à l'opposition en fin de séance.