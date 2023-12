Le Havre - OL : les Havrais retrouveront Grandsir

Suspendu pour deux matchs, Samuel Grandsir devrait, sauf blessure, réintégrer le groupe du Havre pour la réception de l'OL le 14 janvier prochain.

Entre les compétitions internationales du début d'année, la CAN et la Coupe d'Asie, les blessés et les suspendus, peu de formations de Ligue 1 seront au complet pendant les semaines à venir. Ce sera notamment le Cas du Havre, qui devra se passer de plusieurs éléments importants de l'effectif avant d'affronter l'OL le 14 janvier prochain.

Appelés pour disputer la Coupe d'Afrique des Nations avec la Guinée, Mohamed Bayo et Aboudoulaye Touré ne pourront pas aider les Havrais à remporter cette affiche entre équipe de la deuxième partie du classement. Du côté lyonnais, Mama Baldé (Guinée-Bissau) et Ernest Nuamah (Ghana) manqueront à l'appel, même si ce dernier attend encore l'officialisation de sa convocation.

Un dernier match de suspension

Outre ces garçons, d'autres éléments ont été punis par la commission de discipline de la Ligue. Chez les Normands, le milieu de terrain Rassoul Ndiaye a écopé de trois rencontres de suspension lors de sa dernière sortie à Reims (1-0). Il ne postulera donc pas pour cette confrontation opposant le 11e et le 15e, au même titre que Dejan Lovren, exclu face à Nantes (1-0).

La bonne nouvelle pour le HAC viendra peut-être du retour de Samuel Grandsir. L'attaquant, qui a écopé d'un carton rouge contre Nice le 16 décembre, s'est vu infliger deux matchs de suspension. Il a donc manqué le voyage à en terre rémoise, et ne sera pas non plus disponible en Coupe de France pour recevoir Caen. En revanche, et sauf blessure, il devrait retrouver le groupe pour la 18e journée de championnat face aux Rhodaniens.