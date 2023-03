Le programme de l’académie de l’OL ce week-end 

Eric Hély, l’entraîneur des U19 de l’OL. (Photo by JEAN-CHRISTOPHE VERHAEGEN / AFP)

Un week-end chargé pour les jeunes joueurs et joueuses de l’académie lyonnaise. En point d’orgue, le quart de finale de la Coupe Gambardella pour les U18.

Un programme riche pour toutes les équipes du centre de formation de l’OL samedi et dimanche. Une grande partie des joueurs et des joueuses seront sur les terrains les 11 et 12 mars, avec pour commencer la réserve masculine.

Le groupe de Gueida Fofana disputera, comme nous vous l’indiquions jeudi, un match amical face à Aix-les-Bains, pensionnaire de National 3, samedi à 13 heures. A la lutte pour le maintien en N2, les coéquipiers de Noam Bonnet vont se préparer en conditions de compétition avant de recevoir Hyères le 18.

Une belle affiche pour les U16

En fin d’après-midi, ce seront les U16 régionaux qui iront du côté de Bourg-en-Bresse à 17 heures. Leaders du championnat avec Saint-Priest après 12 journées, les Lyonnais joueront un véritable choc chez le troisième, qui se trouve seulement trois longueurs derrière. Méfiance donc.

Dimanche, le menu football du jour débutera à midi avec les U15 et U14 qui voyageront à Annecy. Les deux équipes rhodaniennes, en tête de leur groupe respectif, ambitionneront un nouveau succès pour repartir sur de bonnes bases après leurs revers face à Oullins.

Une heure plus tard sera donné le coup d’envoi de la rencontre entre le Havre et OL en championnat U19 féminin. Contre le troisième de la poule élite, les Fenottes veulent garder le rythme du PSG, qui est passé devant à la différence de buts. Il faudra aussi prendre ses distances avec les Havraises dans la course au titre.

La Gambardella comme principale échéance

La principale affiche du week-end aura lieu à 14h30, avec le quart de finale de la Coupe Gambardella à Pau pour les U18. Opposés à un adversaire évoluant en Régional 1, les Gones partiront favoris, avec la volonté d’éviter le piège palois pour rejoindre Nantes ou Monaco dans le dernier carré. Tenants du titre, les protégés d’Eric Hély rêvent de s’offrir une nouvelle finale, mais chaque chose en son temps.

Enfin, le 12 mars se terminera par le duel entre la réserve féminine de l’OL et Chassieu-Décines à 15 heures. Largement devant dans la course à la montée en D3 l’an prochain, les Rhodaniennes reçoivent le 5e avec l’envie de continuer leur parcours sans-faute jusqu’ici cette saison. En route vers le 16 sur 16 en R1 ?

Les matchs des équipes de l’académie de l’OL les 11 et 12 mars

Réserve masculine

OL - Aix-les-Bains samedi 13h

U16

Bourg-en-Bresse - OL samedi 17h

U15 et U14

Annecy - OL dimanche 12h

U19 F

OL - Le Havre dimanche 13 heures

U18 Coupe Gambardella

Pau - OL dimanche 14h30

Réserve féminine

OL - Chassieu-Décines dimanche 15h