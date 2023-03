OL : Lovren se prononce sur l'évolution de la Ligue 1

Après 13 ans loin du championnat de France, Dejan Lovren est revenu cet hiver à l'OL. Le Croate a livré son sentiment sur la Ligue 1, qu'il réapprend à connaître.

Même s'il avait quitté la France il y a 13 ans, Dejan Lovren n'a pas eu besoin de beaucoup de matchs pour se réacclimater au football hexagonal. Dès ses premières minutes, le défenseur central a apporté un peu plus de sérénité à l'arrière-garde rhodanienne, même si cela reste encore balbutiant par moments. Après neuf duels disputés en Ligue 1, il a donné son avis sur l'évolution du championnat français.

"C'est toujours difficile, il n'y a aucune rencontre évidente"

Et s'il ne note pas de grands changements, c'est surtout du côté de l'Olympique lyonnais qu'il a vu une différence. "Peut-être que c'était plus dur au début pour moi lorsque j'étais plus jeune. Ça allait vite, maintenant avec mon expérience, je me dis ok, je suis toujours en place (il rigole). C'est toujours difficile, il n'y a aucune rencontre évidente, on l'a vu face à Auxerre, Brest ou Strasbourg. On ne peut pas gagner facilement, on a même perdu ces affiches parfois, a-t-il ressassé. Avant, on remportait ces parties, mais c'est pour ça qu'on était mieux classés, 3es ou 4es. Si tu ne prends pas des points face à ces adversaires, tu es 10e."