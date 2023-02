OL : Dejan Lovren est devenu la clé de voute

En 10 matchs, Dejan Lovren a affiché un visage rassurant avec l'OL. Au sein du groupe, on ne cache pas l'importance du défenseur croate.

Depuis son retour au club, Dejan Lovren enchaîne. Il n'a pas manqué une seule rencontre sur les 10 auxquelles il pouvait participer, jouant presque systématiquement 90 minutes. Cela montre que le défenseur est en bonne santé, ce qu'on pouvait craindre à son arrivée.

En très peu de temps, il s'est mué en un véritable patron de l'arrière-garde lyonnaise, mais pas seulement. "Dejan nous a amené toutes ses qualités, ses compétences, son expérience, a énuméré Laurent Blanc. Tout ce que nous pensions qu'il pouvait nous amener, il nous l'amène. Il fait beaucoup de bien à l'équipe."

Il participe au développement de Lukeba et Diomandé

Auprès de ses coéquipiers, il distille les conseils et cela a un peu permis de stabiliser l'OL sur le plan défensif, même s'il reste encore des passages à vide, même pour le Croate, a l'image de sa bévue à Angers samedi (1-3). "Il a cette âme de leader car il l'a souvent été dans les clubs dans lesquels il a évolué. Il aime transmettre, donner des directives, a confié son entraîneur. Et nos deux défenseurs centraux, Castello Lukeba et Sinaly Diomandé, très jeunes, ont besoin de cela et si j'étais à leur place, j'essaierais de prendre le maximum qu'il est possible de prendre. Il leur fait du bien."

Les deux footballeurs vont apprendre bien sûr à ses côtés, mais les autres membres de l'effectif également. "Depuis son arrivée, il a un rôle de leader, de grand frère avec l'énorme expérience qu'il essaie de nous transmettre. C'est important de l'avoir avec nous. Il communique beaucoup avec tout le monde. Il n'a pas peur de s'exprimer. On a besoin de types comme ça dans le vestiaire pour remonter les troupes quand il y a des choses qui ne vont pas, a affirmé Maxence Caqueret. Avant chaque match, il prend la parole, à l'échauffement, il a l'habitude de nous inculquer les valeurs de concentration, d'envie et d'engagement. Et je pense que l'équipe a désormais un autre visage sur ce point-là."