Les joueurs de l'OL ont assisté à l'événement de catch à l'Arena

Les joueurs de l’OL, dont Rayan Cherki, fête un but à Nantes (Photo by Sebastien SALOM-GOMIS / AFP)

Vendredi 3 et samedi 4 mai se tient un événement planétaire de catch à la LDLC Arena. Le premier soir, certains joueurs lyonnais s'y sont rendus.

Ils avaient un peu de temps libre puisque leur rencontre face à Lille n'aura lieu que lundi à 21 heures. Vendredi soir, les joueurs de l'OL ont pu profiter du spectacle offert par la LDLC Arena. Non, il ne s'agissait pas d'un match de l'Asvel, mais d'un grand événement de catch qui s'y tient les 3 et 4 mai.

Caqueret, Cherki Nuamah ou encore Benrahama

Mis sur pied par la WWE, la plus grande compagnie de lutte professionnelle du monde, ces deux soirées attirent un public venu de toute la planète. Outre les fans de cette discipline, on pouvait apercevoir dans les gradins certains membres du groupe de Pierre Sage. Maxence Caqueret, Orel Mangala, Saïd Benrahma ou encore Rayan Cherki et Ernest Nuamah était présents pour ce show qui a électrisé la salle.

Ces deux manifestations, intitulées Smackdown et Blacklash France ont ceux-ci d'historique qu'il s'agit des plus importantes jamais organisées dans l'Hexagone. La deuxième cession, programmée à 18h30 ce samedi, est même le premier pay-per-view prévu par la WWE dans notre pays.