Média : après Lille - OL, retrouvez TKYDG à 23 heures lundi 6 mai

Émission spéciale lundi 6 mai. Programmation de Lille - OL oblige, Tant qu'il y aura Gones se tiendra non pas à 19, mais à 23 heures, après le match.

Il faudra s'adapter. Suite à la programmation du match Lille - OL le samedi 6 mai à 21 heures, Tant qu'il y aura des Gones a choisi de bousculer ses habitudes. Votre émission hebdomadaire sur l'Olympique lyonnais aura bien lieu ce même jour, mais pas à 19 heures comme vous en avez l'habitude désormais.

Le rendez-vous est donné à 23 heures. Razik Brikh et Nicolas Puydebois seront bien fidèles au poste pour revenir à chaud sur la partie entre Lillois et Rhodaniens. Ce choc face à un prétendant au podium nous permettra d'ailleurs d'en savoir un peu plus sur les ambitions des coéquipiers d'Alexandre Lacazette en cette fin de saison.

Mettre la pression sur l'OM

Actuellement 8es, ils peuvent ambitionner de remonter au moins à la 7e place, un rang aujourd'hui occupé par Marseille. Mais l'OM ne devance les joueurs de Pierre Sage qu'à la différence de buts, et surtout, il ne jouera pas ce week-end, sa demi-finale de Ligue Europa ayant bouleversé le calendrier. Un bon moyen pour le finaliste de la Coupe de France de mettre la pression sur les Phocéens.

Rendez-vous donc à 21 heures lundi 6 mai pour le match, puis à 23 heures pour TKYDG. Un nouveau numéro diffusée en direct sur toutes nos plateformes : Youtube, Facebook, Twitch, Twitter, Lyon Capitale TV, Dailymotion.