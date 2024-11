L’humoriste Chicandier lance le derby OL - ASSE

Présent à Oullins-Pierre-Bénite samedi pour l’organisation d’une raclette géante, Jason Chicandier, humoriste natif de Lyon, mais supporter stéphanois, a lancé le derby. Sur le ton de la rigolade, il s’est engagé à se faire tatouer Sidney Govou en cas de victoire de l’ASSE sur l’OL.

À Lyon, les joueurs lyonnais sont avant tout concentrés sur leur match de Ligue Europa jeudi (21h) contre Hoffenheim mais c’est avant tout la venue de l'ASSE qui intéresse les supporters rhodaniens. Dimanche, se tient le premier derby depuis deux ans et il est forcément attendu. Si le folklore autour de l’évènement a un peu perdu de sa superbe, il reste encore ce chambrage bon enfant qui rend cet antagonisme régional si particulier.

Samedi, le derby a été lancé du côté d’Oullins-Pierre-Bénite, à l’occasion de la raclette géante organisée par l’humoriste Jason Chicandier et au profit de l’association oullinoise Drôle de Nom. Natif de Bron, l’humoriste est pourtant un supporter des Verts. Dans l’ambiance festive qui a régné dans la ville lyonnaise, Chicandier a lancé un pari fou, capté par nos confrères de Radio Scoop. "Si Saint-Etienne gagne dimanche contre l’OL, je me fais un tatouage de Sidney Govou sur la fesse gauche !", a-t-il lancé hilare.

Présent également à Oullins-Pierre-Bénite, l’ancien attaquant de l’OL a répondu avec un large sourire, mais n’a pas été plus surpris que ça par la promesse de Jason Chicandier. Les deux se connaissent bien et sont proches. Reste désormais à savoir si les Verts vont mettre un terme à une décennie de disette. En effet, Saint-Etienne n’a plus gagné contre l'OL depuis mars 2014. C’était encore à Gerland…