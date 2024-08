Battus samedi, l’OL et Saint-Étienne ont concédé leur deuxième défaite en deux matchs. C'est la première fois dans l'histoire de deux clubs rivaux que cela se produit.

Rivaux sur le terrain, mais unis dans la médiocrité en ce début de saison. Avec la remontée de l’AS Saint-Etienne en Ligue 1, les supporters des deux camps étaient forcément heureux à l’idée de retrouver les joies du derby. En attendant la manche aller de cet affrontement régional en novembre, c’est plutôt la soupe à la grimace en Auvergne-Rhône-Alpes. Quatre matchs disputés par les Verts et les Lyonnais et quatre défaites au cumulé. Au soir de la deuxième journée, les deux clubs rivaux sont dans la zone rouge avec une avant-dernière place pour l’OL et une 16e position pour les Stéphanois. Cela n'était plus arrivé depuis la première journée de la saison 1989-1990 de voir les deux clubs rivaux en position de relégable en même temps.

Deux défaites inaugurales.. une première dans l'histoire des rivaux

Si l’entame a de quoi être compliquée pour un club qui retrouve l’élite, pour la formation rhodanienne, c’est clairement une grosse désillusion. Avec un zéro pointé, l’OL et Saint-Étienne occupent logiquement les bas fonds de la Ligue 1. Cela n'était encore jamais arrivé dans l'histoire que les deux meilleurs ennemis connaissent de concert deux défaites en deux matchs pour entamer un exercice.