Ligue 1 : l'OL a un peu mieux débuté qu'en 2021-2022

Avec 13 points en 8 journées, l'OL effectue un démarrage un peu supérieur à celui de la saison passée (12). Il se trouve en revanche plus loin du podium.

Cela ne fera pas sauter de joie les supporteurs lyonnais, mais après huit journées en Ligue 1, l'OL compte un point de plus que l'an passé à la même époque (13 contre 12). Et si les Rhodaniens ont affronté des concurrents du bas de tableau en début d'exercice, ce fut aussi le cas lors de la saison 2021-2022, avec notamment Brest, Troyes, Angers ou encore Clermont.

Les concurrents ont pris plus de points qu'en 2021-2022

Mais la problématique pour Peter Bosz et ses troupes est que les concurrents avancent plus vite actuellement. Outre le PSG (22 points contre 24), Marseille (2e, comme en 2021-2022, mais avec 20 unités alors qu'il en comptait 15 à pareille époque) et Lorient (3e, 19. Lens occupait la 3e place avec 15 points l'année dernière) possèdent déjà 7 et 6 longueurs d'avance sur les coéquipiers d'Alexandre Lacazette.

Cela veut donc dire que si l'OL souhaite accrocher une place européenne en mai prochain, il devra vite relever la tête après ses 3 défaites de suite (il avait perdu 2 fois après 8 rencontres en 2021-2022). Le club lyonnais est en revanche en progrès d'un point de vue comptable concernant les buts marqués (16 contre 13) et encaissés (10 contre 12).