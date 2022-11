Ligue 1 : l’OL numéro 1 de la licence club LFP

Les joueurs de l’OL lors du match face à Angers le 3 septembre 2022 (Photo by JEFF PACHOUD / AFP)

Dans le cadre de l’attribution de la licence club LFP, l’OL s’est vu désigner comme la référence la saison dernière. Avec un score de 9500 points, le club devance l’OM et Monaco et va pouvoir bénéficier d’une fraction des droits télévisés cette saison.

A défaut d’être sur la plus haute marche du podium en championnat, l’OL a au moins le mérite d’être reconnu sur d’autres aspects. Élu meilleur centre de formation français il y a quelques mois, le club lyonnais va de se voir notifier sa première place à la "Licence club" de la LFP. Cette licence, délivrée chaque saison, se base de nombreux critères comme les infrastructures, la formation et permet à chaque club de Ligue 1 et de Ligue 2 d’engranger des points. Il fallait en compter 7 000 sur 10 000 à la fin de la saison dernière pour obtenir la « Licence Club ».

En devançant l’OM et l’AS Monaco, l’OL arrive en tête de ce classement. Cette distinction va permettre au club rhodanien ainsi qu’à tous les clubs qui en sont titulaires cette saison d’être éligibles à la répartition d’une fraction des droits audiovisuels pour l’exercice en cours.