OL : quand Jean-Michel Aulas questionne Hugo Lloris

Dans les colonnes de Nice-Matin, Hugo Lloris a été invité à répondre à des questions posées par ses proches. Jean-Michel Aulas s'est prêté à l'exercice.

Jean-Michel Aulas en mode journaliste. Dans le cadre d'un article de Nice-Matin consacré à Hugo Lloris, le président de l'Olympique lyonnais a interrogé l'ancien gardien de l'OL. La question de JMA : "As-tu une valeur apprise chez nous ou un souvenir de Lyon qui t'accompagne encore aujourd'hui ?"

Dans sa réponse, le gardien de l'équipe de France s'est montré très reconnaissant envers son ancien club. "Le président... J'ai de la culture lyonnaise qui m'accompagne après quatre ans là-bas. Ma première fille est née à cette période, à Ecully (Rhône). On a passé de magnifiques moments avec mon épouse, a-t-il indiqué. Quand j'arrive à l'OL, je signe dans le plus grand club français de l'époque, le plus compétitif sur la scène européenne. J'ai découvert le rythme des matchs tous les trois jours, une exigence de chaque instant et cette culture de la gagne. Je n'en garde que de très grands souvenirs. J'étais un jeune Niçois qui quittait le cocon et on ne pouvait pas mieux m'accueillir."

"Lyon fait partie de ma vie"

Et de poursuivre : "Lyon fait partie de ma vie. J'aurais voulu gagner des titres mais on a tout de même joué une demi-finale de Ligue des champions, fini vice-champion de France. C'était la fin d'une ère, le début d'une nouvelle. J'ai gagné ma place en équipe de France à cette époque et pris beaucoup d'expérience dans ce grand club. Le garant de tout ça, c'était le président Aulas. J'ai tellement de respect et d'estime pour son parcours."

Pour conclure, Hugo Lloris a une pensée pour ses anciens coéquipiers et entraîneurs croisés à l'OL. "Rémi Vercoutre, Anthony Réveillère, Sidney Govou, Kim Källström, Cris, Juninho, Karim Benzema, ils m'ont fait grandir, je n'avais que 21 ans, se souvient-il Sans oublier Joël Bats, Sonny Anderson, Bruno Genesio, Rémi Garde, Flo Maurice, Claude Puel..."