Ligue 1 : Troyes devra faire sans Andreas Bruus

Victime d’une blessure au genou contre Toulouse, Andreas Bruus va manquer le déplacement à Lyon. Le piston droit devrait être absent "trois à quatre semaines" selon son coach.

Bruno Irles a promis des changements et il n’aura de toute façon pas le choix face à l’OL. Sorti sur blessure contre Toulouse lors de la dernière journée de championnat, Andreas Bruus ne peut pas postuler vendredi soir contre le club lyonnais. Le piston danois, qui avait affronté l'OL en Ligue Europa la saison dernière avec Brondby, souffre d’une blessure au genou et devrait être absent "entre trois et quatre semaines" d’après le coach troyen.

La recrue estivale sur le flanc, Irles devrait faire confiance à Thierno Baldé pour occuper le couloir droit. En plus d’Andrea Bruus, Abdu Conte manque toujours à l’appel pour ce déplacement au Parc OL bien que le latéral gauche soit en phase de reprise.