L'OL Futsal en Coupe de France face à Condrieu

Lors du 4e tour de Coupe de France, l'OL Futsal reçoit ce samedi Condrieu (15h30). Un adversaire lui aussi en Régional 1.

Battu le week-end dernier par le leader Sainte-Foy-lès-Lyon (3-2), l'OL Futsal dispute un nouveau match contre une formation redoutable ce samedi. Dans le cadre du 4e tour de la Coupe de France, l'Olympique lyonnais accueille à partir de 15h30 Condrieu.

Les deux équipes sont de même calibre puisqu'elles évoluent en Régional 1. Au classement, les joueurs de David Touré sont devancés d'une courte tête par leur adversaire du jour, qui compte néanmoins une rencontre en plus (15 points à 13). Il s'agira ni plus ni moins que d'une affiche entre le 3e et le 2e de R1. Après leur explication en coupe nationale, l'OL et Condrieu se retrouveront dès le 10 décembre en championnat.