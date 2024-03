Lorient - OL (0-2) : Clinton Mata son couloir, Fofana un peu léger

Dans la victoire (0-2) avant tout collective de l’OL à Lorient, Clinton Mata a été omniprésent dans son couloir droit, se montrant même décisif. Retrouvez le top et le flop de la rédaction d’Olympique-et-Lyonnais.

Flop : Fofana un peu trop léger

Ernest Nuamah a beau être frustrant, ce samedi a permis de voir également tout ce que le Ghanéen pouvait apporter à cette équipe lyonnaise sur son côté droit. Remplacé par Fofana à Lorient, Nuamah a fait défaut, par sa capacité de percussion, son jeu en rupture. Récompensé pour ses entrées plutôt convaincantes à gauche ces derniers temps, Malick Fofana n’a malheureusement pas eu le même impact dès le coup d’envoi. Plus prévisible à droite, il a été léger sur certains duels, a manqué de percussion et a souvent fait de mauvais choix balle au pied en première mi-temps.

Il n’a pas été le seul puisque pendant 45 minutes, Saïd Benrahma n’a pas été plus inspiré. L'ailier a certes eu une grosse occasion à la 11e minute en suivant bien un arrêt de Mvogo mais l’Algérien a été peu trouvé sur son côté gauche. Il a notamment gâché un bon décalage dans la surface en cherchant le retrait alors qu’un ballon fort devant le but semblait plus approprié. Un peu mieux en deuxième avec plus d’initiatives de l’ancien de West Ham, mais on attendait une réaction offensive après Lens, on ne peut pas forcément dire que ce fut une réussite dans cette victoire (0-2).

Top : Mata au four et au moulin à droite

C’est un peu le paradoxe de cette victoire en terres lorientaises. Quand Fofana a eu du mal sur l’aile droite, lui qui est habitué de jouer à gauche, Clinton Mata a vite retrouvé ses habitudes. Titularisé suite à l’exclusion d’Ainsley Maitland-Niles, l’Angolais a rappelé pourquoi il était l’une des rares satisfactions de la première partie de la saison. Dans son duel avec Théo Le Bris, Mata a rapidement pris le dessus en même temps que l’OL prenait le jeu à son compte. Il est forcément plus facile de défendre en avançant, mais le latéral lyonnais a été solide de bout en bout avec six ballons récupérés et cinq duels gagnés.

C’est de côté du terrain qu’il est avant tout attendu et pourtant, c’est bien sa prestation offensive qui restera ce samedi dans la victoire. Plus offensif qu’à l’accoutumée, Clinton Mata n’a pas été loin d’ouvrir le score sur un centre à la 19e minute. Néanmoins, il a trop décroisé et vu son ballon mourir à quelques centimètres du poteau. Qu’importe, il a réussi à se montrer décisif en déposant un centre parfait à la 52e minute. Bien dosé pour permettre à Nicolas Tagliafico de placer une tête plongeante pleine de rage pour l’ouverture du score.