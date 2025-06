Mathis Louiserre (ex-OL) rejoint l'ASC Biesheim en National 2

Le défenseur formé à l'Olympique lyonnais, Mathis Louiserre pose ses valises à l'ASC Biesheim. Il jouera en National 2.

À 24 ans, Mathis Louiserre continue de construire sa carrière dans les divisions nationales du football français. Originaire de Grenoble, il a intégré le centre de formation de l’OL en 2013. Il y restera six saisons, avant de poursuivre son parcours au sein de plusieurs clubs évoluant entre le National 2 et le National 3 : Lyon-La Duchère, l’Olympique Saint-Quentin et Louhans-Cuiseaux. En juillet 2023, il signe au GOAL FC, basé dans le Rhône.

La saison dernière, il n'a disputé que onze rencontres dont six en tant que titulaire avec le club de l'ouest lyonnais. Défenseur central à l'origine, il évolue désormais au poste de latéral gauche. A l'intersaison, Mathis Louiserre était à la recherche d'une nouvelle aventure pour relancer sa carrière.

Mathis Louiserre vers un nouveau projet en National 2

Une expérience de plus pour Mathis Louiserre dans le championnat de National 2. Il débarque officiellement au sein de l'ASC Biesheim, 10e de son groupe de championnat lors de l'exercice 2024-2025. La formation alsacienne a annoncé l'arrivée de l'ancien membre de la réserve de l'OL sur ses réseaux sociaux : "Recrue... Mathis Louiserre est un nouveau joueur de Biesheim ! Formé à l’Olympique lyonnais puis passé notamment par La Duchère, Louhans-Cuiseaux et l’an passé Goal FC, le piston gauche portera le numéro 11. Bienvenue Mathis !", peut-on lire dans le communiqué.