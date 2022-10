Maxence Caqueret a joué son 100e match avec l'OL

Caqueret (Photo by MIGUEL RIOPA / AFP)

Lors de la défaite de l'OL à Rennes dimanche, Maxence Caqueret a joué son 100e match professionnel avec l'OL depuis ses début en 2019.

Le 5 janvier 2019, Maxence Caqueret a commencé sa carrière avec son club formateur, l'OL. Trois ans après la rencontre de Coupe de France face à Bourges qui a vu le jeune milieu de terrain démarrer son parcours de footballeur professionnel, le natif de Vénissieux a disputé dimanche à Rennes son 100e match avec le maillot de l'Olympique lyonnais sur le dos.

Au total, l'international Espoirs français de 22 ans a joué 78 rencontres de Ligue 1, 11 de coupes nationales et 11 de coupes européennes. S'il attend toujours son premier but en championnat, le Gone a marqué en Coupe de France face à Bourg-en-Bresse en 2020.