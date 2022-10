OL - Académie : les résultats du week-end

Les équipes de l'académie de l'OL ont obtenu de bons résultats ce week-end. On notera notamment le large succès des U14 sur Le Puy Foot (11-0).

Un week-end probant pour l'académie de l'OL. Samedi et dimanche, les équipes de jeunes de l'Olympique lyonnais ont glané de bons résultats globalement. Tout d'abord, les U19 féminines qui ont triomphé de Metz 6 à 1 lors de la 5e journée. Les Fenottes ont battu une formation messine réduite à 10 à la 73e. Les Rhodaniennes sont premières avec 15 points, loin devant le deuxième (Dijon est à 6 longueurs). Elles affronteront le Paris FC le 6 novembre.

Les U15 et U14 ont eux largement dominé Le Puy Foot, respectivement 5 et 11 à 0. Les ainés sont leaders du classement, à égalité avec Bourg-en-Bresse et Saint-Etienne (12 unités chacun en 5 matchs). Les plus jeunes se situent au deuxième rang avec 13 points, derrière l'AS Saint-Priest (15). Les Lyonnais iront à Grenoble le 13 novembre.

Match nul pour les U16 dans le derby

Les U16 disputaient le derby à Saint-Etienne. Les Gones menaient grâce au but de Djouad en deuxième période, avant l'égalisation de l'ASSE sur penalty en fin de partie. Les voilà troisièmes avec 12 unités en 16 journées. Ils affronteront l'Olympique Valence le 13 novembre pour un choc face au leader.

Enfin, la réserve féminine s'est imposée très nettement contre Eyrieux 26 à 0 lors du tour de cadrage de la Coupe Laura Foot.

Les résultats de l'académie samedi et dimanche :

U16 : ASSE 1 - 1 OL

U15 : OL 5 - 0 Le Puy

U14 : OL 11 - 0 Le Puy

U19 F : OL 6 - 1 Metz

Réserve F : Eyrieux 0 - 26 OL