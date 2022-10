OL : jour de Ballon d'Or pour Benzema et 5 Fenottes

La cérémonie du Ballon d'Or a lieu ce lundi. Outre Karim Benzema, favori pour le titre masculin, 5 Fenottes sont en lice pour le trophée féminin.

Il s'agit d'un jour spécial pour le monde du football. Ce lundi a lieu la cérémonie du Ballon d'Or. Pour l'Olympique lyonnais, cela pourrait être un grand moment puisque Karim Benzema, joueur formé au club, pourrait soulever le trophée pour la première fois de sa carrière. Il est le grand favori pour succéder à Lionel Messi, vainqueur en 2021.

Wendie Renard parmi les prétendantes

En plus de l'attaquant du Real Madrid, l'OL est concerné par cette distinction car 5 Fenottes sont en course pour remporter ce titre. Parmi les joueuses rhodaniennes, Wendie Renard est celle qui a la faveur des pronostics, même si la succession d'Alexia Putellas est très ouvertes. Beth Mead semble être la favorite numéro 1 notamment avec son titre à l'Euro, mais son équipe d'Arsenal n'a rien gagné. Les autres Lyonnaises en lice sont Selma Bacha, Christiane Endler, Catarina Macario et Ada Hegerberg.