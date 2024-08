Mercato : Descamps et l’OL discutaient depuis début juillet

Recruté vendredi pour intégrer la hiérarchie des gardiens, Rémy Descamps s’est engagé libre avec l’OL. Le portier discutait avec le club lyonnais depuis le début de l’été.

Ils étaient déjà quatre à l’entraînement jeudi et Justin Bengui n’était pas. Au sein des gardiens de l’OL, il risque d’y avoir un sacré embouteillage dans les jours à venir si aucun départ ne se passe. En effet, depuis vendredi, un nouveau portier a fait son arrivée dans la hiérarchie avec Rémy Descamps. L’ancien portier numéro 2 débarque entre Rhône et Saône avec cette étiquette de remplaçant de Lucas Perri. Problème, Anthony Lopes est toujours bien là et difficile de savoir si sa situation va évoluer.

Quoi qu’il en soit, le recrutement libre de Descamps est un signal de plus envers le Portugais, qu’il n’est plus forcément le bienvenu dans son club formateur. En attendant le dénouement de ce dossier, Rémy Descamps n’a pas caché sa satisfaction de rejoindre le club lyonnais pour trois saisons. "Les premiers contacts ont été assez tôt dans le mercato, début juillet. Les réflexions ont commencé à arriver, car il y avait également d’autres clubs. J’ai compris qu’il y avait un bon intérêt de Lyon à mon sujet, a déclaré le portier sur le site du club. C’est tout de suite valorisant. Il y a ensuite eu une période plus calme. Je savais qu’il ne fallait pas perdre patience et j’ai continué à y croire. En arrivant à Lyon, je sais que j’ai des choses à montrer à tout le monde. Je connais mes qualités, je suis confiant."

"Un très bon gardien sait rendre faciles les choses difficiles"

Se considérant comme "un gardien moderne", Descamps n’a pas dépassé la centaine de matchs en professionnels. Toutefois, il débarque avec une large expérience de ce rôle de numéro 2 et donc les rouages liés à ce poste. Si Lucas Perri sera le gardien titulaire cette saison à l’OL, l’ancien Nantais espère bien se fondre dans le collectif lyonnais et pourquoi pas avoir la chance de faire ses preuves en Coupe de France par exemple. Pour favoriser son intégration, Rémy Descamps pourra compter sur Moussa Niakhaté, un joueur avec qui "j’ai joué à Lille. Je savais que ça allait être un plaisir de le retrouver. C’est une crème. Je l’ai connu tout petit. Il n’a jamais changé. Il a toujours eu ce sourire, cette pointe d’humour. C’est un gars facile à vivre."