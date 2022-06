NWSL : 4 joueuses d'OL Reign dans le 11 type du mois de mai

L'OL Reign est le club le plus représenté dans le 11 type du mois de moi en NWSL, avec 4 joueuses désignées : Phallon Tullis-Joyce, Alana Cook, Sofia Huerta et Rose Lavelle.

En comptant 2 victoires, 3 nuls et 2 défaites en ce début de saison, l’OL Reign est pour le moment cantonné à la 7e place de la National Women’s Soccer League. La franchise américaine de l’Olympique lyonnais s’est d’ailleurs récemment inclinée 1-0 sur la pelouse de Chicago. Les joueuses de Laura Harvey n’ont pourtant pas toutes démérité dernièrement, puisque 4 d’entre elles figurent dans l’équipe type du mois de mai en championnat. Les nominées sont Phallon Tullis-Joyce au poste de gardienne, Alana Cook et Sofia Huerta en défense, et enfin Rose Lavelle, buteuse lors de la victoire face au Wave de San Diego (1-0), au milieu de terrain.

Ainsi, l’OL Reign est le club le plus représenté de ce 11 devant le leader San Diego, honoré par Naomi Girma, Taylor Kornieck et l’ancienne Fenotte Alex Morgan.