NWSL : l’OL Reign vise le podium contre NJ/NY Gotham

Megan Rapinoe lors de Washington – OL Reign (Photo by Steph Chambers / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Dans la dernière ligne droite de la saison, l’OL Reign veut conforter sa place en play-offs. Contre NJ/NY Gotham, la franchise de Seattle peut même monter sur le podium.

La fin de saison est proche pour les joueuses de l’OL Reign. Enfin la saison régulière car l’objectif est clairement d’accrocher les play-offs et d’aller le plus loin possible. La saison dernière, Eugénie Le Sommer et ses coéquipières s’étaient arrêtées au stade des demi-finale. Pour cette exercice, il convient de faire mieux. En attendant de voir si loin, l’OL Reign doit valider son billet pour ces play-offs et a trois matchs pour y parvenir. En s’imposant durant le week-end face à North Carolina Courage, la franchise de Seattle a fait un premier pas mais doit confirmer dans son road trip de trois matchs.

Pour la deuxième manche, les coéquipières de Megan Rapinoe affrontent NJ/NY Gotham pour le compte de la 20e journée. Lors de la première rencontre qui avait été marquée par la venue des Fenottes au Lumen Field à la mi-août, les joueuses de Laura Harvey l’avaient largement emporté (4-1). Contre la lanterne rouge de NWSL, l’objectif sera de faire le plein de confiance et ainsi remonter sur le podium avec les trois points. Coup d’envoi à 1h du matin (heure française) dans la nuit de mercredi à jeudi.