Amandine Henry et Eugénie Le Sommer avec l’équipe de France (Photo by FRANCK FIFE / AFP)

Après un entraînement ouvert au public durant la matinée, Amandine Henry et Eugénie Le Sommer iront à la rencontre des supporters le 28 septembre.

C’est une journée qui sera pratiquement consacrée aux supporters, le 28 septembre prochain chez les Fenottes. Annoncée depuis quelques jours, la tenue d’un entraînement ouvert au public en milieu de matinée (10h30) a été confirmée par l’OL. Ce rendez-vous devenu une quasi-habitude ne sera pas le seul de la journée entre les joueuses lyonnaises et les différents membres de kops OL Ang’Elles et Kop Fenottes 69 et autres supporters.

En effet, une rencontre vient d’être programmée le même jour avec Amandine Henry et Eugénie Le Sommer. Le rendez-vous est donné à la boutique du Parc OL à partir de 14h30 et ce pendant une heure. L’occasion pour les deux Fenottes de venir encore un peu plus au contact de ceux qui les suivent tout au long de l’années, d’échanger et de bien évidemment signer les fameux autographes.