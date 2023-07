OL : 5 matchs amicaux prévus, mais encore des trous

La joie des Lyonnais durant le match OL – Monaco en mai 2023 (Photo by JEAN-PHILIPPE KSIAZEK / AFP)

Cet été, l'OL disputera 5 matchs amicaux pour préparer la saison à venir. Pour l'heure, deux adversaires sont connus.

Vendredi, l'Olympique lyonnais en a dit un peu plus sur son programme estival, mais seulement un petit peu plus. Il faudra se montrer patient encore pour connaître le menu complet des Rhodaniens cet été, mais les supporteurs en savent désormais plus, notamment qu'il y aura 5 rencontres amicales.

La première se tiendra le 14 juillet, durant le stage aux Pays-Bas (du 9 au 18). L'OL défiera une équipe régionale locale à 19 heures. Déplacement ensuite en Écosse, à Édimbourg, pour affronter Manchester United dans une confrontation de prestige le 19 juillet.

Un dernier match amical le 5 août

Le 3e match opposera Anthony Lopes et ses coéquipiers à un autre club de John Textor, le RWD Molenbeek, promu en D1 belge au terme du précédent exercice. Le rendez-vous est donné le dimanche 23 juillet à 18h à Bruxelles.

La suite de la préparation sera révélée dans les prochains jours, avec deux autres affiches prévues le samedi 29 juillet et le 5 août, une semaine avant la reprise de la Ligue 1 le week-end du 12 et 13 août avec le voyage à Strasbourg.

Le programme de l'OL cet été :