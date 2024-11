OL Académie : Kassim Mnandji retenu avec les U16 français

À l’occasion d’un stage "Avenir", José Alcocer a retenu une liste de 34 joueurs pour une semaine à Clairefontaine. Membre de la génération 2009 et évoluant avec les U17 de l’OL, Kassim Mnandji fait partie de cette liste.

Quand il s’agit de l’équipe de France U16 et de la génération 2009, il est plutôt question de Kylian Négri, Kenan Doganay ou encore Adil Hamdani pour représenter l’OL et son académie. Seulement, les trois Lyonnais sont exempts du rassemblement qui se tiendra du côté de Clairefontaine à partir du lundi 2 décembre. Afin d’avoir une vision plus large de cette génération, José Alcocer a programmé un stage "Avenir" au CNF. Le sélectionneur des U16 français a donc retenu pas moins de 34 joueurs pour cette semaine de travail et un joueur d’Amaury Barlet s’est glissé dans cette liste. Il s’agit du jeune défenseur Kassim Mnandji, qui va ainsi faire ses premiers pas sous le maillot français.

Onze matchs avec les U17 de l'OL cette saison

Membre de cette génération 2009, Mnandji est l’un des cadres de la formation U17 de l’OL cette saison. Avec dix titularisations et une entrée en jeu, il est tout simplement le joueur le plus utilisé par Barlet après douze matchs disputés dans le championnat national. Ses bonnes prestations lui ont donc ouvert les portes de Clairefontaine où il pourra séduire Alcocer et ses coachs pendant quatre jours. Et notamment lors du match amical organisé contre les U15 français, mercredi prochain à 14h30.