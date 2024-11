Lors du derby entre l’OL et l’AS Saint-Etienne, le match avait été rapidement interrompu suite à l’utilisation d’engins pyrotechniques. Cette interruption ainsi que les chants homophobes seront examinés mercredi par la commission de discipline et pourraient entraîner un huis clos au Parc OL.

À l’occasion des 15 ans des Lyon 1950 pour la venue d’Auxerre, le début de rencontre avait déjà été entaché d’un long arrêt. Le coup d’envoi à peine donné, l’arbitre central avait dû arrêter le match après seulement deux minutes de jeu. Les nombreux fumigènes utilisés par le Virage Sud avaient plus que réduit la visibilité, rendant la pratique du football impraticable. Cette utilisation avait été faite suite à une demande à la LFP et était ainsi encadrée. Elle n’avait pas fait l’objet de sanction de la part de la commission de discipline. Ce devrait être un peu plus le cas concernant le derby entre l'OL et Saint-Étienne disputé le 10 novembre dernier. Comme face à Auxerre, la rencontre a rapidement été arrêtée, et ce, pendant six minutes.

Un huis clos partiel pour le premier match de l'année 2025 ?

En ce sens, la commission de discipline de la Ligue de football professionnel (LFP), qui se réunit mercredi en fin de journée, va se prononcer sur ces incidents (des dizaines d'engins pyrotechniques allumés provoquant l'arrêt de la rencontre), mais ces fumigènes ne seront pas les seuls examinés. En effet, les chants dits homophobes ont été entendus dans les travées du Parc OL et feront l’objet d’un examen et probablement d’une sanction. Cela pourrait être un huis clos partiel ou total de l’enceinte décinoise… Réponse mercredi soir.