OL Académie : le programme du week-end

Jérémie Bréchet, entraîneur adjoint de l’OL et coach des U19 (crédit : David Hernandez)

La réserve ayant vu son match décalé, il y aura quand même du football à l’OL dès samedi. Les U19 vont lancer ce week-end de foot.

Tout ça pour une histoire de foire. Ce week-end, les joueurs de Gueïda Fofana doivent observer un repos forcé en raison de la tenue de la foire à Saint-Priest. La rencontre contre l’ASSP a donc été décalée au mercredi 27 septembre à 20h, mais il y aura quand même un peu de football samedi pour les équipes de l’OL Académie. Fait plutôt rare, les U19 garçons vont en effet avoir rendez-vous à Meyzieu samedi pour la réception de Troyes à 15h.

Les jeunes Lyonnais retrouveront Jérémie Bréchet sur le banc, après l’intermède avec le groupe pro, mais auront surtout à cœur de rendre une copie bien plus solide que celle face à l’AJ Auxerre le week-end dernier. Menant au score et en supériorité numérique, l’OL a trouvé le moyen de perdre (2-1) face au leader et ainsi s’incliner pour la première fois de la saison.

Redresser la barre en U19 et U17

Une réaction d’orgueil est donc attendue chez les U19 comme chez les U17. Les joueurs de Mohamed Chacha sont dans le dur depuis deux matchs. Après le nul contre La Duchère (2-2) il y a deux semaines après avoir mené 0-2, ils ont été défaits par Clermont à domicile le week-end dernier. Dimanche, face au SC Air Bel, l’OL va donc devoir sortir les muscles contre une formation marseillaise qui affiche, elle aussi, sept points au compteur. Le coup d’envoi sera donné à 15h en même temps que le déplacement des U19 féminines à Dijon.

Les doubles championnes en titre ne font pas dans la demi-mesure depuis la reprise du championnat. Une victoire 4-0 contre le FC Metz puis un set blanc passé au Paris FC la semaine dernière à Meyzieu (6-0). La 3e journée devrait s’annoncer plus ardue avec des Dijonnaises qui sont également sur un deux sur deux depuis le début et voudront faire le show à domicile. Pour terminer cette journée dominicale et les matchs à l’Académie, l’OL Futsal se déplacera à Saint-Etienne à 16h pour affronter le Futsal Club du Forez tandis que la réserve féminine recevra Mérignac à 15h en D3 féminine.

Le calendrier du week-end à l'Académie :

U19 : OL - Troyes samedi 23 15h

U17 : SC Air Bel - OL dimanche 24 15h

U19F : Dijon - OL dimanche 24 15h

OL Futsal : FCF - OL dimanche 24 16h

Réserve F : OL - Merignac dimanche 15h