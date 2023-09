Présent en conférence de presse jeudi, Éric Roy a évoqué la venue de l'OL au stade Francis-Le Blé samedi (21h). Le coach français s'est montré préventif.

C'est avec une certaine confiance que Brest et son coach Éric Roy s'avancent avant de défier l'OL ce samedi (21h), dans le cadre de la 6ᵉ journée de Ligue 1. Actuellement deuxième au classement avec 10 points au compteur, Steve Mounié et ses partenaires réalisent en effet un début de saison pour le moins réussi. Avant la réception des Rhodaniens, Roy laisse néanmoins présager un regain de confiance à Lyon. "On peut avoir en général une équipe collectivement plus forte que ce qu'elle a montré sur les derniers matchs. Parce qu'il y a la volonté de se montrer avec un nouvel entraîneur, de repartir sur de nouvelles bases, a détaillé l'ancien défenseur de l'OL. Il y aura forcément beaucoup de motivation en face."

L'OL veut bien démarrer avec Grosso

Cela risque d'être le cas dans le camp lyonnais. Positionnés à la 16ᵉ place, Maxence Caqueret et ses partenaires ne comptent que deux unités après cinq rencontres et réalisent leur pire début de saison depuis 1992-1993. Laurent Blanc viré, Fabio Grosso a pris les clés du groupe pour venir redresser la situation entre Rhône et Saône. L'ancien technicien de Frosinone espère apporter pour tenter de viser plus haut au tableau. Présenté en début de semaine aux côtés de John Textor, l'ancien défenseur passé par le club entre 2007 et 2009 compte bien décrocher un premier succès avec ses joueurs en terres bretonnes.