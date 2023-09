Notre consultant Nicolas Puydebois s'est exprimé au sujet de la venue de Fabio Grosso à la tête du staff de l'OL, lors de l'émission "Tant qu'il y aura des Gones".

Oliver Glasner, Graham Potter, Habib Beye, Thiago Motta ou encore Gennaro Gattuso : ils sont nombreux à avoir alimenté les dernières semaines entre Rhône et Saône pour succéder à Laurent Blanc. Remercié le 11 septembre dernier, l'ancien sélectionneur de l'équipe de France a quitté le club après onze mois plutôt mitigés. C'est désormais l'ancien joueur et technicien italien Fabio Grosso qui est arrivé dans la capitale des Gaules. Présenté lundi en conférence de presse aux côtés de John Textor, le champion du monde 2006 avec la Squadra azzurra semble convaincre notre consultant Nicolas Puydebois.

"Il a la classe. Certains de ses anciens coéquipiers ont trouvé que c'était un joueur du club avec un très bon état d'esprit. Il pourra amener ça à l'OL. Après, je ne pourrais pas dire si c'est un bon ou mauvais entraîneur", a-t-il déclaré. Avant d'évoquer son arrivée liée au contexte actuel : "L'adaptation sera plus rapide. Je préfère lui que les pompiers habituels comme Dupraz ou Antonetti. Je lui ferai plus confiance par rapport à sa jeunesse et ses idées de jeu qu'il va apporter."

Remettre de l'ordre au sein de l'effectif

Alors que la mentalité des joueurs s'est quelque peu dégradée au fil des années, Puydebois espère que Grosso arrivera à amener "un plan de jeu avec une vraie philosophie à inculquer à l'effectif." Actuellement 16e au classement après cinq journées de championnat, les partenaires de Rayan Cherki doivent redresser leur niveau. Chose que Fabio Grosso devra également travailler au cours des prochaines semaines. "Aujourd'hui, il est à l'OL. Il a les clefs du camion, c'est à lui d'en faire bon usage. J'espère qu'il va changer les choses en remettant l'OL bien plus haut au classement. Il doit profiter du climat favorable et imposer ses idées. On le sent investi avec son plan de jeu. On sent où il veut aller."