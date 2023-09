Dimanche (21h), le Parc OL accueillera son premier match de la Coupe du monde de rugby 2023 avec Pays de Galles - Australie. Ce sera la 16e compétition officielle à prendre place dans l’enceinte de Décines depuis 2016.

À elle seule, l’OL Vallée est devenue un vrai centre de rassemblements sportifs. Avec l’inauguration prochaine de l’Arena, football, basket et tennis du côté du All In Country Club se côtoieront dans les prochaines semaines. Jean-Michel Aulas voulait faire de cet ensemble un véritable pôle loisir, l’ancien président a plutôt bien réussi sur ce point-là. Certains diront que le sportif a été sacrifié sur l’autel du business, mais Décines est devenu un lieu de rendez-vous ces sept dernières années.

Depuis lundi et le coup de sifflet final du match OL - Le Havre, le Parc OL a laissé de côté ses habits de Ligue 1 pour revêtir ceux de la Coupe du monde de rugby. Officiellement lancée depuis le 8 septembre, cette dernière n’a pas encore posé ses valises à Décines.

Les Jeux Olympiques à l'été 2024

Ce sera le cas à partir de dimanche et du choc entre le pays de Galles et l’Australie (21h). À cette rencontre de la poule C se succèderont quatre autres matchs. Avec en point d'orgue celui du XV de France contre l’Italie le 6 octobre prochain. En accueillant la Coupe du monde du rugby, le Parc OL confirme sa place forte dans le paysage sportif français.

La compétition sera la 16e officielle à être disputée à Décines depuis l’inauguration du stade en janvier 2016. Ce chiffre sera revu à la hausse dans les prochains mois. Le match des Six Nations entre la France et l’Angleterre se tiendra en mars prochain. Une dernière répétition avant les Jeux Olympiques 2024 et les tournois masculins et féminins de foot au Parc OL.