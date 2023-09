Au Stade Brestois depuis 2021, Romain Del Castillo va retrouver l'OL samedi (21h). L'occasion pour l'ailier de briller face à son club formateur.

Après Mathieu Gorgelin avec Le Havre le week-end dernier, c'est désormais au tour de Romain Del Castillo de faire ses retrouvailles avec l'OL. A la différence du portier havrais, ce n'est pas la première fois que l'ailier polyvalent de 27 ans affrontera son club formateur ce samedi (21h) sur la pelouse du stade Francis Le Blé, dans le cadre de la 6ᵉ journée de Ligue 1. Parti des bords du Rhône en 2018 pour aller au Stade Rennais (2018-2021) avant de rejoindre Brest, Del Castillo avait signé son premier contrat professionnel avec le club rhodanien en 2015. Il n'a fait que deux apparitions en L1. Devenu un joueur expérimenté au sein de la première division française, Romain Del Castillo avait avoué n'avoir jamais eu réellement sa chance à l'OL.

Confirmer le bon début de saison avec Brest

Plutôt à son aise depuis le début de l'exercice avec le club finistérois avec déjà trois buts à son actif, l'ancien joueur prêté respectivement à Bourg-en-Bresse (2016-2017) et Nîmes (2017-2018) durant son passage à Lyon occupe à l'heure actuelle la place de dauphin du championnat après cinq matchs avec Brest, derrière l'AS Monaco (1ᵉʳ). Le club breton compte dix unités au compteur et réalise l'un de ses meilleurs débuts dans l'élite française de son histoire. Avec désormais 131 matchs à son compteur, Romain Del Castillo aimerait désormais la tradition des "ex" et trouver enfin le chemin des filets contre l'OL.