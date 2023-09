L’OL parmi les équipes qui subissent le plus de tirs en Ligue 1

Avec dix buts encaissés en 5 journées, l’OL n’est plus la pire défense de Ligue 1. Néanmoins, la formation lyonnaise est l’une de celles qui concèdent le plus de tirs depuis le début de la saison en France.

"Une équipe qui veut bien jouer doit d’abord penser à bien défendre". Fabio Grosso n’y est pas allé par quatre chemins au moment de pointer du doigt les faiblesses actuelles de l’OL. Il avait beau être un latéral offensif en son temps, l’Italien a été bercé par la solidité défensive et collective qui caractérise tant le football transalpin. Prônant un jeu fait de mouvement et de possession, Grosso sait très bien que le salut lyonnais passera par un bloc compact qui bouge ensemble. C’est le message qu’il cherche à faire passer depuis sa prise de fonction lundi. "On essaye de faire des jeux à dix contre dix mais aussi en petits groupes pour travailler des détails offensifs et défensifs. On essaye de regarder à la vidéo ce qui est bien et moins bien."

Un but encaissé tous les sept tirs

Le secteur défensif a dû donner du travail à Mauro Carretta, en charge de l'analyse des matches et du travail vidéo, dans le nouveau staff de l’OL. Depuis le début de la saison, le bateau tangue dangereusement et n’arrive pas à se maintenir à flot. Très souvent dominateurs avec le ballon, les coéquipiers d’Alexandre Lacazette sont pourtant mis en danger sur la moindre percée adverse. La réception de Montpellier à la mi-août avait été un florilège de ce mal. À Brest, l’OL va affronter une équipe solide (7 buts marqués, 6 encaissés). Il va falloir fermer les vannes au risque de subir une nouvelle déconvenue.

Depuis le début de la saison, le club lyonnais est l’un de ceux qui concèdent le plus de tirs après cinq journées (6e sur 18). Soixante-douze très exactement pour 10 buts encaissés. Quand l’OL a besoin de 26 tirs pour faire filoche sur ce début d’exercice, les portiers lyonnais se retrouvent battus toutes les 7 tentatives. Un sacré différentiel qui explique aussi les difficultés du club rhodanien dans ce début de saison.