OL Académie : le secteur défensif rempli de promesses

A l’image d'Hugo Vogel, vainqueur de la Gambardella avec les U19, le centre de formation de l’OL regorge de défenseurs prometteurs.

Certes, la renommée du centre de formation de l’Olympique lyonnais ne date pas d’hier. Mais il restait pendant longtemps un secteur dans lequel l’école de foot rhodanienne n’excellait pas particulièrement. Même au cours de l’âge d’or de l’OL "made in Academy, très peu de défenseurs avaient réellement émergé, si ce n’est Samuel Umtiti ou dans une moindre mesure Mehdi Zeffane et Mouctar Diakhaby. Une lacune qui semble aujourd’hui révolue, puisqu’en plus des montées en puissance de Castello Lukeba et Malo Gusto, d’autres joueurs d’arrière-garde biberonnés à Lyon évoluent aujourd’hui à haut niveau. On pense notamment à Pierre Kalulu, tout juste champion d’Italie avec le Milan AC, ou encore Melvin Bard, qui s’est imposé comme titulaire à l’OGC Nice.

La relève est bien là

Et il pourrait bien en arriver d’autres. Si tous n’intègreront pas forcément le groupe pro, certains jeunes Gones laissent présager de belles perspectives d’avenir en défense. A l’image de Mamadou Sarr, vainqueur de la Coupe Gambardella mais aussi de l’Euro U17 avec l’équipe de France. L’axial de 16 ans s’est présenté comme un élément clé dans ces deux compétitions. Certains de ses coéquipiers, tels que Gwendal Degorce, 17 ans, et Hugo Vogel, 18 ans, ont également montré de belles choses au sein des catégories jeunes. On peut aussi citer Irvyn Lomami, homme fort de la National 2, qui avait été appelé par Peter Bosz à quelques reprises, lorsque les absences au sein des professionnels faisaient rage.