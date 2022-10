OL - Académie : les résultats du week-end

Les équipes de l'académie de l'OL ont obtenu de bons résultats ce week-end. Seuls les U16 ont été tenus en échec par Monaco (0-0).

Avec un peu plus de chance, toutes les équipes de jeunes auraient connu le succès durant le week-end. Quand les U19 et les U18 ont gagné respectivement contre Bourg-en-Bresse et Sochaux, les U16 sont les seuls à ne pas avoir goûté à la victoire. En déplacement à Aix, les jeunes Lyonnais ont été tenus en échec par l’AS Monaco (0-0). Ce fut le seul faux pas dans ce premier week-end de vacances scolaires.

Quand les U19 féminines faisaient relâche en championnat national, la réserve s’est imposée 3-2 sur la pelouse de Valence. Abigail Charpentier, Celia Bensalem et Liana Joseph ont été les buteuses lyonnaises. Enfin pour finir, les U14 et les U13 de l’OL avaient rendez-vous avec l’OGC Nice pour une double confrontation amicale. Le duel contre les Aiglons a tourné à l’avantage des Gones avec deux victoires. 4-2 pour les U14 et 2-1 pour les U13.

Les résultats de l'académie samedi et dimanche :

U16 : Monaco 0 - 0 OL

U14 : Nice 2 - 4 OL

U13 : Nice 1 - 2 OL

Réserve F : Valence 2 - 3 OL