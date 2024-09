OL Académie : les U17 veulent surfer sur le derby gagné

Larges vainqueurs du derby contre Saint-Etienne dimanche dernier, les U17 de l’OL doivent confirmer contre le JS Ajaccio ce samedi (16h).

Présent sur le plateau d’OLPlay durant la semaine, Amaury Barlet pouvait avoir le sourire. L’entraîneur des U17 de l’OL était là pour parler du derby contre l’AS Saint-Etienne et de cette gifle infligée par ses protégés aux voisins stéphanois. 4-0 et un succès net et sans bavure pour continuer une préparation estivale déjà intéressante en termes de jeu. C’est d’ailleurs cet aspect qui est travaillé depuis plusieurs semaines par Barlet et son staff après un dernier exercice compliqué pour la catégorie. "On a essayé de créer des repères de jeu pour être capables de répondre à notre volonté d’attaquer, de défendre en avançant, d’être tueurs en attaque rapide, a déclaré le coach sur la chaîne du club. On est dans un football de transition sur lequel il faut tout anticiper."

En charge des U19 la saison dernière, Amaury Barlet est revenu dans une catégorie qu’il connait bien et dans laquelle il a performé ces dernières années. Ayant à sa disposition un groupe composé de U17 et de U16, le technicien tente de trouver la bonne alchimie afin que l’OL retrouve ses standards oubliés la saison passée. Cela passe notamment par ne laisser que des miettes aux adversaires censés être plus faibles. Ce devrait être le cas du JS Ajaccio ce samedi à Meyzieu. Le club corse est actuellement lanterne rouge de la poule D et représente une proie idéale. Aux jeunes Lyonnais de le confirmer sur le terrain à 16h.