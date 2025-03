OL Académie : les U19 ne font pas de cadeaux à Bobigny (5-1)

Portés par un triplé de Tiago Goncalves, les U19 de l’OL se sont offerts une victoire tranquille contre Bobigny (5-1). À six journées de la fin, les Lyonnais ont quasiment assuré leur maintien et vont vivre une fin de saison sans enjeu.

Une semaine après la désillusion de la Coupe Gambardella, les joueurs de Samy Saci avaient à cœur de se racheter même si cela n’excuserait en rien la sortie de route à Bastia, pensionnaire de Régional. Renforcés par les générations interdites de Gambardella, les U19 de l’OL ne sont, cette fois-ci, pas tombé dans le piège de la facilité (5-1) face à Bobigny, douzième de la poule B. Pourtant, dans la continuité de l’échec en coupe, les Lyonnais ont été cueillis presque à froid au quart d’heure de jeu avec l’ouverture du score francilienne par Katumbere. Face à son public, l’OL a fort heureusement vite réagi derrière Tiago Goncalves. Le Franco-Portugais a fait parler la foudre à trois reprises.

Une place en milieu de tableau à défaut de mieux

D’abord pour remettre les deux équipes à égalité, trois minutes après le premier but de Bobigny. Sans Enzo Molebe, remonté avec la réserve, et Alejandro Gomes Rodriguez, laissé au repos en vue de la PLIC, le jeune attaquant s’est occupé de tout dimanche. Il a donné un break d’avance à sa formation avant la demi-heure de jeu après qu’Adil Hamdani a mis l’OL devant. Le quatrième but lyonnais de l’après-midi à la 50e par Goncalves a fini de tuer le suspense avant que Billy Paul Mavudia ne corse un peu plus l’addition. Avec ce succès, la formation rhodanienne assure quasiment son maintien, mais ne peut rêver de playoffs. La fin de saison s’annonce longue et sans enjeux.